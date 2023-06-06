دحر التلوث بالبلاستيك.. الشرقية تحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية أمس احتفالية تحت عنوان «دحر التلوث بالبلاستيك »، بمركز النيل للإعلام، بالتعاون مع جمعية عين البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام، في حضور ممثل عن جمعية عين البيئة بالشرقية ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة وممثل المجلس القومي للمرأة بالشرقية ممثل من وزارة التخطيط وعضو لجنة التطوع والبيئة بالمحافظة وممثلى عدد ٤٠ جمعية أهلية بيئية بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التوعية بمخاطر البلاستيك على البيئة وعلى صحة الإنسان وضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية في استخدام بدائل أخرى كالقماش والزجاج والخشب والورق، ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، والتي تنص على الحفاظ على البيئة وحمايتها، مضيفاً على ضرورة نشر الوعي الثقافي والبيئي والأنشطة الخاصة بالحفاظ على البيئة ، وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بها

من جانبه أشار الدكتور مجدي الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية إلى أن الاحتفالية تناولت أهمية التعاون المشترك بين البيئة ومنظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود للتوعية بمشاكل وقضايا البيئة لننعم ببيئة صحية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية والتصدى لمشاكل البيئة المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية بالإضافة للتوعية بمخاطر التلوث بالبلاستيك والتعريف بأضراره وآثاره السلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وبيان دور الحكومات والمؤسسات والافراد فى ضرورة مواجهة هذه المشكلة الكبيرة كما تم عرض مجهودات وزارة البيئة للتصدى لهذه المشكلة وغيرها مثل ما ورد في قانون المخلفات الجديد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وتبنى وزارة البيئة مبادرات للحد من البلاستيك أحادى الاستخدام.

كما تناولت الاحتفالية أهمية دور المرأة في البيئة والمجتمع ككل وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتأكيد، أن البيئة الصحية أساس التنمية.

ومن أهم توصيات الإحتفالية متابعة الأشجار التى تم استلامها من فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية والتى بلغت ٥٠٠ شجرة مثمرة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتوعية المجتمع المدني بالشرقية حول البلاستك واستبداله بالقماش وأخيرا الاهتمام بتعميم مشروع زراعة الأسطح حتى تعود اللمسة الجمالية والبيئة النظيفة بمحافظة الشرقية.

كما تم إقامة معرض بيئى على هامش الاحتفالية عرض فيه حقائب قماش للتسوق بدلاً من البلاستيكية ومفروشات وملابس وحاويات معاد تدويرها ومتوافقة مع البيئة وغير ضارة .