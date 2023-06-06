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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية ببني سويف: مصر تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة

صدى البلد

قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن انه إنه على مدار 9 سنوات شهدت مصر طفرة صناعية غير مسبوقة من خلال مجموعة حوافز متنوعة لخدمة الصناعات المصرية انعكست بالايجاب على توفير بدائل محلية لبعض المنتجات المستوردة وكذلك إحداث وفرة في المنتجات وروج تجاري بالأسواق.

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وأكد المهندس أحمد تيسير، أن قطاع الصناعة والتجارة وفر ملايين فرص العمل للشباب بمختلف محافظات مصر من خلال المناطق الصناعية المتطورة التي تم إنشائها بجميع محافظات مصر بداية من أسوان في أقصى الصعيد وصولا الى مدينة برج العرب بالاسكندرية في أقصى الشمال.

وأدى كل هذا الى تنامي معدلات الصادرات سنة تلو الأخرى على مدار التسع سنوات الماضية من مختلف القطاعات الصناعية المصرية الى الأسواق العالمية.

ودلل أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن على حديثه ببيانات وزارة التجارة والصناعة التي تؤكد أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% وساهم في التصديري بنسبة 85% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وتحقق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% العام الماضي.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية تم إعداد 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة سواء دمج القطاع غير الرسمي للرسمي التحول من الاستيراد الى التصنيع وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات والاجراءات المساندة والداعمة وطرح مبادرات تمويل الصناعة بفائدة بسيطة وغيرها وترفيق المدن الصناعية المختلفة وغيرها الكثير.

الغرفة التجارية بني سويف مصر

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