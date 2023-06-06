البيطريين تصدر قرارات مهمة لترتيب البيت من الداخل.. إليك أبرزها

عقد اليوم بدار الحكمة الجلسة الإجرائية لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لاختيار هيئة المكتب لمجلس النقابة العامة.

صرح الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ان الجلسة الإجرائية.

وأسفرت عن اختيار الدكتور أحمد حسين وكيلاً للنقابة العامة للأطباء البيطريين والدكتورة نبيلة البطراوى أميناً عاماً والدكتور عمرو الجمهورى أميناً للصندوق والدكتور أحمد عنتر أميناً عاماً مساعدا والدكتور هيثم جنيدى أمين صندوق مساعد.

وهنأ الدكتور خالد سليم السادة أعضاء هيئة المكتب الجدد متمنياً لهم التوفيق فى المهام التى آلت إليهم، مشيرا إلى أن مناصب هيئة المكتب تكليفا وليست تشريفا لخدمة الزملاء الاطباء أعضاء النقابة.