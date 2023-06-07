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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محدش يخرج | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الجديدة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لـ موجة جديدة من العاصفة الترابية، ولكن العاصفة التي تبدأ اليوم الأربعاء ستكون أقل من التى حدثت في نهاية الأسبوع الماضي.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن ذروة الارتفاع فى حرارة الجو ستكون يوم الخميس، ولذلك على مرضى الحساسية تجنب الخروج، بدون كمامة. 

وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض مدى الرؤية يوم الخميس المقبل، وسيكون هناك سحب ورياح، وأمطار خفيفة، وأن الأمطار لن تتسبب فى هدوء الرياح.

ولفتت إلى أن الموجة الجديدة ستنتهي يوم الجمعة، ولكن التقلبات ستكون الأربعاء والخميس، وسيكون هناك هدوء من يوم الجمعة.

وكشفت أن درجة الحرارة ستكون يوم الخميس 39، وأن درجة الحرارة تكون من الظل، ولكن عند قياس درجة الحرارة من الجو تكون أعلي، وأن الأرصاد أذا قالت إن درجة اليوم 39 فالمواطن يضيف عليها 4 درجات إذا خرج في الشارع.

منار غانم الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد العاصفة الترابية

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