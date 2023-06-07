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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز ترديد الأذكار بالتجويد.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم تلاوة الأذكار والأدعية بطريقة تشبه قراءة القرآن الكريم .. أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الأصل أن احكام التجويد وأحكام التلاوة متعلقة بالقرآن الكريم، ولا يجوز أن نرتل أو نجود أى شيء غير القرآن.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: لو كانت الأذكار التى تقولها آيات من القرآن فلا يوجد إشكال لأنك ستقرأها على الهيئة التجويدية الترتيلية التى تقرأ بها القرآن.

وتابع أمين الفتوى: أما لو كانت هذ الأذكار أدعية أو أحاديث شريفة، فلا ينبغى أن تقرأ وتتلى بأحكام التلاوة، ولكن لا مانع من أن تحسن القراءة فيها، وأن يحسن التالي لهذه الأدعية صوته ويجمله، كما نفعل في الأذان، فهذا لا بأس به لكن أحكام التلاوة مختصة بالقرآن الكريم.

هل يجوز ترديد الأذكار بدون تركيز 

 قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن العبد مطالب دائما بذكر الله، لافتا إلى أن الله عز وجل يحب العبد المداوم على الذكر، سواء كان بقراءة القرآن الكريم أو بالتسبيح أو بالإستغفار وغير ذلك من أساليب الذكر لقوله تعالى : " وأذكروا الله ذكرا كثيرا " ، وأيضا قوله تعالى " والذاكرين الله والذاكرات ".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبد يجب أن يكون دائما لسانه رطبا بذكر الله، وقال العلماء إن أفضل شيء للذكر هو الجمع بين اللسان والقلب، لافتا إلى أن العلماء قالوا حتى ولو كان الإنسان لا يركز أو مشغول بالعمل فيجوز له أن يذكر الله حتى ولو باللسان فقط فله اجر على ذلك .

دار الإفتاء الأذكار أحكام التلاوة

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