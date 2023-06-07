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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يُقلل منه.. نجم الأهلي السابق يعلق على خطأ معلول أمام الوداد

علي معلول
علي معلول

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي يعاني من ضغط المباريات محلياً وأفريقياً مما يعرّضه للإرهاق في المباريات المهمة خاصة في دوري أبطال أفريقيا.


وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن خطأ علي معلول ظهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي لا يقلل منه على الإطلاق فهو لاعب كبير وصاحب إنجازات لا تنكر".

وأضاف: "أعتقد أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيطلب من معلول الاهتمام بالشق الدفاعي في مباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

الأهلى دوري ابطال افريقيا أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق الوداد

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