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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتزامن مع موسم الحج.. تعرف على سعر صرف الريال السعودي في البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم.. واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 7-6-2023، الاستقرار، على الرغم من ارتفاع الطلب عليه بالتزامن مع موسم الحج.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الاربعاء 7 يونيو، ضمن نشرته الخدمية التي يقوم من خلالها بنشر أسعار العديد من السلع والخدمات.

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سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7-6-2023

 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنوك(HSBC،الأهلى المتحد، المصرف العربي الدولي ) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

وفي أكبر بنكين حكوميين سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


بينما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، فى بنك الكويت الوطني نحو 8.17جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنك كريدي أجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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