بالتزامن مع موسم الحج.. تعرف على سعر صرف الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 7-6-2023، الاستقرار، على الرغم من ارتفاع الطلب عليه بالتزامن مع موسم الحج.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الاربعاء 7 يونيو، ضمن نشرته الخدمية التي يقوم من خلالها بنشر أسعار العديد من السلع والخدمات.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنوك(HSBC،الأهلى المتحد، المصرف العربي الدولي ) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



بينما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، فى بنك الكويت الوطني نحو 8.17جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنك كريدي أجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.