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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتزامن مع زيارة الرئيس..كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأنجولية

صدى البلد

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا، في مستهل جولة تشمل أيضاً زامبيا وموزمبيق.

وبالتزامن مع هذا الحدث يستعرض موقع صدى البلد الاخباري العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا لأحدث بيانات لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وانجولا

وخلال 2022، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا لتصل إلى 22.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنجولا 96.3 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 329.5 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 70.8%.

التبادل التجاري بين مصر و أنجولا

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر و أنجولا لتسجل 23 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1%.

أهم الصادرات المصرية إلى أنجولا 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أنجولا خلال عام 2022

1. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 7.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار.

3. مواد للدباغة بقيمة 1.4 مليون دولار.

4. ورق بقيمة 1.3 مليون دولار.

5. مطاط ومصنوعاته بقيمة 914.4 ألف دولار.

أهم السلع المستوردة من أنجولا

 أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أنجولا خلال عام 2022

1. مراجل وآلات بقيمة 66.3 ألف دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.5 ألف دولار.

3. أثاث بقيمة 1.5 ألف دولار.

4. مواد نسيجية بقيمة 364 دولار.

5. لعب أطفال بقيمة 253 دولار.

 استثمارات أنجولا في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الأنجولية في مصر 97 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 385 آلاف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 74.8%.

تحويلات المصريين العاملين بأنجولا

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأنجولا 817 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 562 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنجوليين العاملين في مصر 16 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 504 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 96.8%.

 

أنجولا العلاقات الاقتصادية بين مصر وانجولا مصر وأنجولا استثمارات أنجولا في مصر تحويلات المصريين العاملين بأنجولا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

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