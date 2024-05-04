5 شواطئ عامة تبدأ من 20 جنيها ومماشٍ مجانية بالغردقة

باقتراب عيد شم النسيم، يتجه المصريون نحو شواطئ البحر للاستمتاع بأجواء الاحتفال والترفيه.

ومن بين المدن التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة هي الغردقة، التي تتميز بشواطئها الخلابة ومناطق الممشى السياحية المتنوعة.

وفي هذا السياق، أكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، استعداد الغردقة لاستقبال آلاف الزوار خلال إجازة شم النسيم، حيث تُعتبر واحدة من أكثر المدن جذباً للسياح خلال هذه الفترة.

توضح الإحصائيات أن الغردقة تضم خمسة شواطئ عامة تستقبل الزوار بأسعار رمزية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمناطق مثل شاطئ العائلات وشاطئ رقم 5، مقابل رسوم دخول تتراوح بين 10 و50 جنيهاً.

ويُضيف أبو طالب أن الغردقة تضم العديد من الممشى السياحية والمنتزهات المجانية، حيث يمكن للمواطنين الاستمتاع بالاحتفالات والفعاليات المختلفة، بما في ذلك الممشى السياحي ومنطقة "شيري، وميريت، وفلفلة، وهاواي، والنصر"، التي تقدم تجربة سياحية فريدة تتضمن متنزهات ومقاهي ومطاعم.

وتأكيداً على استعدادات السلطات المحلية، قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ لضمان سلامة الزوار خلال هذه الفترة، بتأمين المناطق السياحية والمستشفيات والمرافق الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة في مصر وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح والزوار خلال الاحتفالات والعطلات الرسمية.