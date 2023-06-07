هيئة الأدوية الأوروبية: كورونا ما زال يهدد العالم

حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من تهديد فيروس كورونا واستمرار وجوده حول العالم رغم تقلص حدته خلال العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، تُنتظر المؤتمرات الصحافية للهيئة الأوروبية التي تتخذ من أمستردام في هولندا مقراً لها، من أجل متابعة آخر التطوّرات بشأن لقاحات وعلاجات الفيروس، الذي أودى بحياة الملايين وأحدث فوضى اقتصادية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنّها ستتابع عملها على لقاحات فعّالة ضدّ متحوّرات جديدة للمرض.

وقال مدير استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري، إنّ «هذا الفيروس سيظلّ تهديداً، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً». وأضاف أنّ الفيروس «لا يزال ينتشر وتظهر متحوّرات جديدة منه».

كذلك، أشار إلى أنّ سلطات الصحة العامّة يجب أن «تبقى على أهبة الاستعداد»، خصوصاً في فصل الشتاء، حتى لو ساهمت لقاحات «كوفيد» في منع دخول المستشفى وفي إنقاذ الأرواح.