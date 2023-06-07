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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيامة كاهن جديد بإيبارشية الوادي الجديد

سيامة كاهن جديد بايبارشية
سيامة كاهن جديد بايبارشية الوادي الجديد

سيم نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، اليوم، كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة أبو سيفين بالخارجة التابعة للإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه نيافة الأنبا بموا أسقف السويس، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس متى ألفي كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بالخارجة باسم القس إبراهيم.

 هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  الاثنين، صوم الأباء الرسل، الذي يعد أقدم الأصوام التى عرفتها الكنيسة، وذلك لمدة 37 يوما ينتهي بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الحادي عشر من يوليو المقبل. 

وخلال فترة صوم الرسل يمنتع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفًا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس "الأحد" بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.

وصوم الرسل هو أحد الأصوام التي يصومها المسيحيون وهى "الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوى" إلى جانب يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخماسين، والصوم الذى يبدأ اليوم مارسهُ الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق، الأحد، تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني لوعكة صحية أثناء صلاته اليوم لقداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط.

وجاء في نص البيان الذي أصدره اليوم، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم، في كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.

واختتم البيان قائلآ، طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.

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