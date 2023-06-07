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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تفاصيل بشأن قانون الانتخابات المتفق عليه من لجنة 6+6

علم ليبيا
علم ليبيا

أكد عمر بوليفة عضو لجنة 6+6 الليبية، أن القانون الانتخابي الذي تم التوصل إليه لا يستبعد أحدًا ولا يمنع أحدًا من الترشح للانتخابات.

وأضاف بوليفة، خلال مؤتمر صحفي في المغرب، أنه تم التوافق الكامل وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تحيز أو تقصير لأي فرد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات الخاصة بلجنة (6+6)، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب مشاورات "لجنة 6+6" الليبية بخصوص القوانين الانتخابية، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.

وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبيًا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي، مشيرًا “نتطلع إلى المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا”.

ولفت إلى أن اتفاق "لجنة 6+6" ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف. 

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