10 منشآت صحية لفحص المقبلين على الزواج بجنوب سيناء |صور

عقدت الثقافة الصحية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، عددًا من الندوات التثقيفية، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الندوات التثقيفية بكافة المنشآت الحكومية بالمحافظة.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم ندوة عن الأمراض الصيفية مثل "الأنفلونزا، الرمد، والأمراض الجلدية"، لتوضيح القاعدة الذهبية للوقاية من أمراض الصيف من خلال المحافظة على النظافة، وتجنب الطعام المكشوف، والتحصين ضد الأمراض المتوطنة التي تنقسم إلى أمراض الجهاز الهضمي "التيفود والدسونتاريا والنزلات المعوية"، والأمراض التنفسية "السل"، وأمراض العين "الرمد الصديدي والرمد الجيبي".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية عن الزواج المبكر وزواج الأطفال، الذى يشكل خطر على صحة وحياة الفتيات، ويرجع السبب إلى الفقر والأمية، والتقاليد التي تسمح بزواج الأطفال والضغوط الاجتماعية، وإبراز أهمية الفحص ما قبل الزواج، والتعرف على الفحوصات التي تتم قبل الزواج للجنسين لتجنب الأمراض الوراثية التي قد تظهر في المستقبل.

وأشار إلى أن أعمال الفحص للمقبلين على الزواج تجري داخل 10 منشآت بمدن المحافظة، وهم "مركز طب أسرة رأس سدر وأبوصويرة برأس سدر، ومركز طب أسرة أبونيمة، ومركز طب أسرة السلام العرايشية بأبورديس، ومركز طب أسرة المنشية والجبيل بطور سيناء، ومركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، ومركز طب أسرة دهب، ومركز طب أسرة المزينة بنويبع، ووحدة طب أسرة الإسباعية بسانت كاترين، وتظهر نتائج التحليل بعد 14 يومًا.

لافتًا إلى أنه لابد من إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل عقد القران بمدة لا تقل عن أسبوعين حتى تظهر نتيجة التحاليل، مؤكدًا على أهمية إجراء كشف ما قبل الزواج للشاب والفتاة للتعرف على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للجنين، وأيضًا الأمراض المعدية التي تنتقل من أحد الزوجين إلى الآخر مثل "الإيدز، الزهري، فيروس سي وبي"، وإجراء واكتشاف مرض السلاسيميا وهو مرض أنيميا البحر المتوسط، والأنيميا المنجلية مثل أنيميا الفول، والتعرف على التاريخ المرضي للأسرة لاكتشاف الأمراض الوراثية.

اماكن فحص المقبلين على الزواج

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