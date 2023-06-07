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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا استعدادا لعيد الأضحى

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و 130 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 350 شاحنة و 115 سيارة و 2500 رأس ماشية  فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و 15 سيارة. 

 

زيستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أول شحنات الحيوانات الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة ABU YASSER II  وعليها 2500 رأس ماشية بوزن  850 قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق .

 

كما يستقبل الميناء السفينتين أمل والحرية 2 بينما تغادر السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 205 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي  ايلة ، سينا وبريدج وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .

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