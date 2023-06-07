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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«لا للتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة» في ندوة ببئر العبد

ندوة لا للتنمر ببئر
ندوة "لا للتنمر ببئر العبد"

نفذت الوحدة الفرعية للسكان بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ندوة تحت عنوان " لا للتنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة " تحت مظلة مشروع "قيم وحياة " احد مشروعات وزارة التنمية المحلية.،برعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وتوجيهات الدكتورة   فاطمة الزهراء جيل مدير  الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية . 


وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الدولة تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين بالقيم والأخلاق الحميدة التى تحث عليها  جميع الاديان السماوية والدعوة الى نبذ العنف والكراهية  لاسيما التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم  كاحد فءات  المجتمع  ذات الاحتياجات الخاصة 

وأشار العميد اسامة الغندور السكرتير العام أن  تقديم الدعم النفسي لهم ومساعدتهم على اعادة التأهيل والدمج فى المجتمع هدف من الاهداف السامية التى تسعى الدولة الى تحقيقها و اعادة ترسيخها فى المجتمع.



بالقيم نرتقي:



وقالت ريم على ، مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة جاءت فى إطار  مبادرة المحافظة " بالتعاون عندنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقى " بهدف تقيم الدعم النفسى واعادة التأهيل  والدمج المجتمعى لذوى الاحتياجات الخاصة   بالمحافظة ونشر القيم الأخلاقية بين الشباب .


عقدت  الندوة بمجلس مدينة بئر العبد تحت إشراف اللواء محمد بهجت رئيس المدينة وبحضور محمد على سكرتير المجلس ووفاء زايد   مدير الوحدة الفرعية للسكان بالمجلس واعضاء وحدة السكان الفرعية  وعدد من التنفيذيين وعدد من الشباب من الجنسين وعدد من المواطنين.
 

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