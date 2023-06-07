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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل الانضمام إلى «الناتو».. السويد تغازل تركيا| ماذا فعلت

تركيا
تركيا

وافقت المحكمة العليا في السويد على تسليم مطلوب لتركيا، من حزب العمال الكردستاني، فيما يبدوا أنها محاولة جديدة من الدولة الأوروبية لتذليل عوائق قبولها في حلف الناتو من تركيا، وفق ما ذكرت صحف الدولة الأوروبية.

وتعتبر تركيا، حزب العمال الكردستاني، إرهابيا، وهو أمر لا تتهاون فيه أنقرة.

ويلبي هذا القرار، شرطا رئيسيا وضعته أنقرة للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت صحيفة “أفتونبلاديت”: إنّه بإعطاء أعلى هيئة قضائية في البلاد هذا الضوء الأخضر؛ بات ترحيل هذا الناشط إلى بلده، مسألة محصورة بيد الحكومة، التي يعود إليها الآن أن تقرّر، ما إذا كانت ستسلّمه إلى أنقرة أم لا.

وبحسب الصحيفة فإنّ هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاماً صدر بحقّه في تركيا في 2014 حُكما بالسجن لأكثر من 4 سنوات، بتهمة تهريب مخدّرات، وحصل على إطلاق سراح مشروط.

وانتقل بعدها للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في ستوكهولم أوقفته، في أغسطس الماضي؛ بناء على طلب من النيابة العامة التركية.

وتريد تركيا إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

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