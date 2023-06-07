فيتوريا يهاجم موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا

أعرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن استياءه الشديد بسبب موعد مباراة المنتخب أمام غينيا والمحدد يوم ١٤ يونيو الجاري .

وقال فيتوريا قي المؤتمر الصحفي المنقعد اليوم :" لا اعلم سر إصرار غينيا على إقامة المباراة يوم ١٤ يونيو مشيرا إلى أن هذا الموعد غريب وعجيب ولا اعلم كيف تم الموافقة عليه ".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حماده

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد