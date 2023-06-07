بحضور حنفي جبالي.. رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو لعقد قمة اقتصادية عربية

التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من مجلس النواب.

دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب

في مُستهل اللقاء، أكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني على عمق العلاقات المصرية - الأردنية على كافة المستويات، خاصة البرلماني منها، مؤكداً على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تتناسب مع تاريخية تلك العلاقات.

وخلال اللقاء، دعا فيصل الفايز إلى عقد قمة اقتصادية عربية تشارك فيها القطاعات الخاصة بالعالم العربي تحقيقاً ودفعاً للتكامل الاقتصادي العربي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.



وأكد فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان الأردني على أهمية العلاقات المصرية - الأردنية - العراقية، باعتبارها نواة للتكامل العربي الشامل، كما ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني الدعم المصري اللامحدود لاستقرار الأردن، مؤكداً على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل إزاء قضية سد النهضة الاثيوبي وصون الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري والعربي.

خلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع مصر والأردن، خاصة على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين والمتمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، وإقليمياً أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتنسيق المصري - الأردني حيال قضية العرب الأولي القضية الفلسطينية والدفع نحو حل عادل ودائم لها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا لتعزيز آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون العربي - العربي.