عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا من التأشيرة

سفارة السعودية -
سفارة السعودية - ارشيفي

 نفي مصدر مطلع في السفارة السعودية بلندن حقيقة ما تم تداوله عن إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا من التأشيرة.

وذكر  المصدر ل "أخبار 24" السعودية  إن التأشيرة الإلكترونية الجديدة الخاصة بدخول بريطانيا، حسب الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، ستتيح لمواطني المملكة التقديم عليها، ودخول بريطانيا بدءاً من شهر فبراير 2024.

وبين أنها ستكون بسعر رمزي أقل من الإعفاء الإلكتروني المعمول به حالياً، حيث ستمكن الحاصلين عليها من دخول بريطانيا عدة مرات لمدة عامين بدلاً من النظام السابق المتبع.

وشدد المصدر أنه لا صحة عن إعفاء السعوديين الراغبين بريطانيا من التأشيرة، مطالباً الجميع بأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة.

وحددت الخارجية البريطانية رسموماً رمزية لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني من مواطني مجلس التعاون وقدرها 10 جنيهات إسترلينية، بدلاً من 30 جنيهاً المقررة حالياً لطلب التصريح.

السعودية تكشف حقيقة تأثر المملكة بـ إعصار بيبارجوي

السعودية.. ضبط أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة قبل تهريبها

السعودية الخارجية البريطانية التأشيرة الإلكترونية الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية دخول بريطانيا سفارة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من سفارة السعودية في لبنان بشأن اختطاف أحد مواطنيها ببيروت

زلزال اليابان.. نداء عاجل من سفارة السعودية في طوكيو لرعايا المملكة

ترشيحاتنا

تحذير .. الأرصاد تعلن عن عاصفة ترابية | وذروة سوء الطقس

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب الفيدرالي الأمريكي

طارق مصطفى يقترب من الرحيل عن أولمبيك آسفي ويتولى تدريب ناد مغربي جديد

شكاير فلوس وهيروين..تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة السيدات بحدائق القبة

بعد تدمير سد كاخوفكا .. حاكم خيرسون يكشف عن ميزة تكتيكية للجيش الروسي

خبيرة : الرئيس السيسي أعاد قوة العلاقات المصرية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المروحة مش كفاية.. إزاي تحمي نفسك من أضرار ارتفاع الحرارة؟

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

تدمر المناعة.. عادة غذائية خاطئة يفعلها معظمنا يوميا

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

فيديو

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ