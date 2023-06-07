حقيقة إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا من التأشيرة

نفي مصدر مطلع في السفارة السعودية بلندن حقيقة ما تم تداوله عن إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا من التأشيرة.

وذكر المصدر ل "أخبار 24" السعودية إن التأشيرة الإلكترونية الجديدة الخاصة بدخول بريطانيا، حسب الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، ستتيح لمواطني المملكة التقديم عليها، ودخول بريطانيا بدءاً من شهر فبراير 2024.

وبين أنها ستكون بسعر رمزي أقل من الإعفاء الإلكتروني المعمول به حالياً، حيث ستمكن الحاصلين عليها من دخول بريطانيا عدة مرات لمدة عامين بدلاً من النظام السابق المتبع.

وشدد المصدر أنه لا صحة عن إعفاء السعوديين الراغبين بريطانيا من التأشيرة، مطالباً الجميع بأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة.

وحددت الخارجية البريطانية رسموماً رمزية لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني من مواطني مجلس التعاون وقدرها 10 جنيهات إسترلينية، بدلاً من 30 جنيهاً المقررة حالياً لطلب التصريح.