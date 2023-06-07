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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أعمال منتدى "دراسات" حول دور المرأة في صنع السياسات.. الأربعاء

منتدى دراسات
منتدى دراسات

 

تنطلق أعمال منتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" السنوي السادس على مدى يومي 14 و15 يونيو الجاري بعنوان "دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بمشاركة ممثلي مراكز البحوث والدراسات والهيئات والمنظمات الدولية، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين المعنيين، من عدة دولٍ لمناقشة آخر التطورات والمتغيرات المتعلقة بالتحديات والفرص للمرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر.

ويتحدث في أعمال جلسات المنتدى مجموعةٌ من المتخصصين والخبراء وصنّاع سياسات من المنطقة والعالم، وممثلون عن منظمات أممية، وباحثون من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز فكر مرموقة، كما تشمل قائمة المتحدثين مجموعة من النساء التنفيذيات ممّن عملن في مراكز الفكر والمؤسسات الحكومية لبحث أفضل السبل نحو تقدم وتعزيز دور المرأة في القطاعات كافة.

ومن بين المؤسسات المشاركة في المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة السلام التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث والبترولية، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومؤسسة المجلس الأطلسي الأمريكي، ومركز وردو ويلسون الأمريكي، وتريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في لبنان.

ويُقدم المنتدى رؤىً ومنظورات لزيادة مشاركة المرأة في مجالات البحث العلمي ورأب الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مختلف المجالات، من خلال التأكيد على أهمية التشريعات القانونية المختصة التي تضمن التكافؤ في العلم والعمل، وتسخير البرامج اللازمة لمتابعة تطوير بناء القدرات وتحقيق التكافؤ في شتى المجالات.

ويسلط المنتدى الضوء أيضًا على أهمية المبادرات الوطنية لنهوض المرأة وتحقيق التكافؤ والتوازن بين الجنسين في كافة مجالات التنمية الوطنية والحياة العامة بشكل عام وفي مجال العمل والحياة المهنية بشكل خاص، ومناقشة سياسات تعزيز دور المرأة، واستراتيجيات وصولها لمراكز قيادية، بالإضافة لمبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما يبحث المنتدى عن تحديد أولويات العمل وبيان نقاط الارتكاز التنموية في مجال البحوث وصنع السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الموضوعات الناشئة والمجالات ذات الاهتمام مع التأكيد على التعاون بين الدول والمنظمات حيث سيتم مناقشة دور الخبراء والعلماء والباحثين في تشكيل السياسة على المستوى الكلي إلى جانب آليات ضمان التعاون الفعال.

وتتكامل هذه النسخة من المنتدى مع ما بدأه المركز من أنشطة وفعاليات تهدف إلى إبراز ريادة مملكة البحرين في تعزيز دور المرأة وتمكينها في شتى المجالات.

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المنظمات الدولية المجلس الأعلى للمرأة الدولي للدراسات الاستراتيجية جني دول الخليج العربي دول مجلس التعاون مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية

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