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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجال جاذب لرؤوس الأموال.. برلماني يطالب بزيادة دعم الاستثمار الرياضي في مصر

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن خزينة الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لصالح الأندية، خصوصا ما يتعلق بدعم الكهرباء وغيرها من الخدمات، موضحا أنه ليس على الدولة أن تتحمل خزينتها نفقات الأندية الغنية والكبيرة.

وأكد عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية توقف دعم الدولة للأندية الكبيرة التي تحقق بطولات، معقبا أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بقطاع الرياضة، ينبغي ان نسلط الضوء على الاستثمار الرياضي، باعتباره مجالا جاذبا لرؤوس الأموال في ظل الوضع الحالي.

وأردف النائب احمد البلشي أن  حجم الاستثمار الرياضي على مستوي العالم تخطى  ٧٠٠ مليار دولار، مشيرا إلى أن توقف الانفاق الحكومي للأندية، لن يتحقق ذلك إلا من خلال تنفيذ الاستثمار بصورة جيدة داخل الأندية حتي نرفع عن كاهل الدولة الميزانيات الضخمة التي تضخها في الأندية .

ونوه عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ لأهمية إنشاء الدولة لمشروع رعاية الموهبة والنشء ودعمه، على أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة لتوفير الرعاة، مع توفير أطقم مدربين وأخصائي نفسيين ومتخصصين بالتغذية بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والصحية.

الاستثمار الرياضي أحمد البلشي لجنة الشباب مجلس الشيوخ خزينة الدولة

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