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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ قادم..تحذير مقلق من الأمم المتحدة بشأن تدهور الوضع في نوفا كاخوفكا

نوفا كاخوفكا
نوفا كاخوفكا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن ممثلي بعثة الأمم المتحدة الإنسانية يحذرون من أن الوضع في منطقة نوفا كاخوفكا قد يزداد سوءا في الساعات المقبلة، حيث تستمر المياه في الارتفاع.

وصرح دوجاريك، في مؤتمر صحفي:  "قام زملاؤنا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بزيارة خيرسون اليوم لتقييم عواقب تدمير سد كاخوفكا وتنسيق المساعدات الإنسانية… ووفقا لهم، فإن الوضع قد يزداد سوءا في الساعات المقبلة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه”.

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وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن “المياه غمرت المزيد من القرى والبلدات”.

وأوضح أن ممثلي الأمم المتحدة موجودون في الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية ولم يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

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