بسبب دخان حرائق كندا.. قرار عاجل لـ الطيران المدني الأمريكي

أعلن الطيران المدني الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية اليوم الأربعاء الرحلات المتجهة إلى مطار لاجوارديا في نيويورك حيث تسبب الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا في انعدام الرؤية في المنطقة.

وأوضح بيان لها أن إدارة الطيران الفيدرالية اتخذت خطوات لإدارة تدفق الحركة الجوية إلى منطقة مدينة نيويورك بسبب انخفاض الرؤية جراء دخان حرائق الغابات.

ولفت "تم إيقاف الرحلات المتجهة إلى مطار لاجوارديا الدولي مؤقتًا. وتم إبطاء الرحلات إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي".

وقد تم تأجيل أكثر من 144 رحلة جوية أمريكية اعتبارًا من الساعة 1:40 ظهرًا، وفقًا لموقع تتبع الرحلات “FlightAware”.

وغطى الدخان المنجرف جنوبًا من حرائق الغابات في كندا منطقة مدينة نيويورك من الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أدى إلى تلوث جودة الهواء.

وواجه ملايين الأشخاص، ظروفًا غير صحية بسبب انخفاض جودة الهواء، أمس الثلاثاء، حيث تصاعد الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شرق كندا على معظم أنحاء البلاد.

وكان تحذير جودة الهواء ساري المفعول في عدة مناطق من ولاية نيويورك، الثلاثاء، حيث احتلت مدينة نيويورك المرتبة السابعة بين المدن الكبرى لأسوأ جودة هواء في جميع أنحاء العالم، اعتبارا من الساعة 6 مساء، وفقا لشركة IQAir، وهي شركة سويسرية لمراقبة الهواء

ونصح عمدة المدينة المواطنين بعدم الخروج إلى الهواء الطلق "إلا للضرورة المطلقة".