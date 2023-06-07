لو عاوز تعمل مشروع| تعرف على مراحل تصنيع المطاعم المتنقلة «الكرفانات»

تعتبر مشروعات الشباب في مجال عربات الطعام الكونتنر من المشاريع الناشئة التي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، حيث تتيح هذه المشاريع فرصة للشباب لتحقيق الاستقلال المالي وتنمية مهاراتهم في مجال الأعمال، كما تتيح لهم الفرصة لتوفير خدمات طعام متنوعة وجودة عالية للمستهلكين.

وتتميز عربات الطعام الكونتنر بأنها عبارة عن عربات محمولة صغيرة تحتوي على مطبخ متكامل لتحضير وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات، وتتميز بالسهولة في التنقل والتواجد في الأماكن المختلفة، مما يجعلها مشروعاً مربحاً وسهل التشغيل.



ورصدت عدسة صدى البلد طريقة تصنيع الكونتنر في أحد المصانع المخصصة لذلك.. في البداية قال محمد علي مدير أحد مصانع تصنيع الكرفانات بدأنا منذ 10 أعوام في تحويل إحدى السيارات القادمة من الولايات المتحدة الي كرفان للمأكولات وبدأنا في تعلم طريقة تصنيع الكرفانات الموجودة في الدول الأوروبية وبدأنا في تنفيذها في مصر .

وأضاف علي: يتم تحديد حجم الكرفان علي حسب النشاط الذي سوف يقوم به داخل الكرفان مشيراً إلى أنه تم تنفيذ كرفانات مطاعم وأخرى للملابس وصالون حلاقة وسوبر ماركت وعيادات متنقلة موضحًا أن الأسعار تختلف باختلاف الخامات المستخدمة في تصنيع الكونتنر وحجمه .



وتعد عربات الطعام الكونتنر فكرة مبتكرة وجديدة في المجال الغذائي، حيث تتيح الفرصة للشباب لتقديم الأطعمة الشهية والصحية للعملاء في الأماكن العامة مثل الشوارع والحدائق والمنتزهات والمهرجانات والأسواق التجارية.



وتتطلب المشروعات الناشئة في مجال عربات الطعام الكونتنر بعض التحضيرات والإجراءات المهمة، مثل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، وتحديد نوع الأطعمة والمشروبات التي سيتم تقديمها، وتحديد موقع العربة والترويج للخدمات المقدمة.