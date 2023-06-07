خبير : أنجولا تحتاج تجارب مصر الناجحة في التنمية .. فيديو

كشف رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية، أن مصر تستطيع أن تسهم في تقديم الدعم وتبادل الخبرات لـ أنجولا بمجالات «البنية التحتية والطاقة والزراعة.. وغيرها من المجالات، من خلال بروتوكولات التعاون بين الجانبين.

وأشار زهدي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أنجولا تحتاج الخبرة المصرية في عملية التنمية، ممثلا بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات، واهتمام دولي خارج الحدود خاصة من دول إفريقيا.

ولفت رامي زهدي إلى أن مصر وضعت في 2021 خلال رئاستها لـ الكوميسا أطر تطوير التبادل الاقتصادي بين دول القارة؛ لأنها القمة الأكبر لتجمع دول القارة السمراء، منوها أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «الكوميسا»، غدا الخميس، تدل على أهمية القمة التي تجمع 21 دولة تشارك في وحدة المصير.

وبشأن ملف سد النهضة، نوه أن القارة الإفريقية تحتاج إلى إنهاء الصراعات وخاصة أزمة السد من خلال إيجاد حل عادل وشامل وفق القوانين الدولية.