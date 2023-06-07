بعد تفجير سد كاخوفكا.. مساعدات عاجلة من فرنسا لـ أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إرسال مساعدة لتلبية الحاجات العاجلة لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "أعربت للرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تضامني مع الشعب الأوكراني بعد الهجوم على سد كاخوفكا".

وأضاف "تدين فرنسا هذا العمل الشنيع الذي يعرض السكان للخطر.. وفي غضون الساعات القليلة القادمة، سنرسل مساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن كييف فتحت تحقيقًا في حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا باعتباره جريمة حرب وإبادة بيئية محتملة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان: “التصنيف القانوني هو إبادة بيئية وانتهاك لقوانين وأعراف الحرب... تعمل مجموعة محققين أقاليمية ومشتركة بين الوكالات تم إنشاؤها خصيصًا من جهاز الأمن في أوكرانيا والشرطة الوطنية على التحقيق”.