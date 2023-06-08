إيناس عبد الخالق مديرا عاما للشئون التنفيذية والخدمات التربوية بتعليم دمياط

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أصدرت قرار بتكليف الدكتورة إيناس محمد عبد الخالق جاد مديرا عاما للشئون التنفيذية والخدمات التربوية بعد اجتيازها لمسابقة شغل الوظيفة.

حصلت الدكتورة إيناس عبد الخالق علي بكالوريوس علوم و تربية شعبة رياضيات كلية التربية جامعة المنصورة و دبلوم خاص فى التربية قسم مناهج وطرق التدريس ودرجة الماجستير فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات بتقدير ممتاز ودرجة دكتوراة التربية قسم المناهج وطرق تدريس الرياضيات بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع و تبادل الرسالة مع المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية.

شغلت "عبد الخالق" عدة وظائف منها، معلم رياضيات بمدارس التعليم العام بدميـاط ومدرب عام تربوى معتمد من الاكاديمية المهنية للمعلم ومدرب تخصص رياضيات معتمد من الاكاديمية المهنية للمعلم ومراجع خارجى معتمد من الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى و مدرس مساعد بكلية التربية جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية و وكيل إدارة دمياط التعليمية و مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

كما حصلت علي العديد من الدورات التدريبية والانشطة التربوية داخل مصر وخارجها منها البرنامج التدريبي الإعداد لشغل الوظائف القيادية (مدير عام ) بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة المنعقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى و البرنامج التدريببى إعداد القيادات التربوية لتولى المهام القيادية العليا و الدورة التدريبية فى مجال تنمية المهارات الادارية والشخصية لكوادر القيادات الوسطى بوزارة التربية والتعليم بهيئة الرقابة الادارية بالقاهرة و البرنامج التدريبي مهارات القيادة لوكلاء ومديري الادارات التعليمية من فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط و البرنامج التدريبي مهارات القيادة لوكلاء ومديرى المدارس من فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط.

كما حصلت علي البرنامج التدريبي اساسيات التوجيه الفنى من فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط والدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى ودورة المراجعين الخارجيين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى .

بالإضافة إلي دورة تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم قبل الجامعى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى و دورة التعلم الفعال لمؤسسات التعليم قبل الجامعى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى ودورة إستراتيجيات التدريس الفعالة.

وحصلت "عبد الخالق " علي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL و اجتياز دورة التويفل TOEFL ودورة English for All و الدورة المتكاملة فى الكمبيوتر من المركز العلمى للحاسب العلمى التابع لكلية العلوم بدمياط جامعة المنصورة



بالإضافة إلى حصولها على لقب المعلم المتميز على مستوى المحافظة عام 2009.

وكلفت بالاشراف الداخلى من كلية التربية علي طلبة التربية العملية للفرقة الثالثة و الفرقة الرابعة والدبلوم المهنى تخصصات:( رياضيات وحاسب ألي ) ببعض المدارس الاعدادية و الثانوية بدمياط والاشتراك فى تقييم بعض المدارس كعضو فريق للمراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية و تصميم بطاقة تقويم ذاتى لاداء معلم الرياضيات بالمرحلة الاعدادية وذلك بعد تطبيقها على اكثر من 100 معلم للرياضيات و تصميم برنامج حاسوبى لعلاج ذوى صعوبات التعلم فى الرياضيات بالصف الأول الإعدادى و تصميم مشروع لتنمية الابداع الرياضى لدى ذوى صعوبات التعلم فى الرياضيات بالمرحلة الاعدادية طبقا للامكانات والموارد البشرية والمادية المتاحة بالمدارس الحكومية المصرية ، وتسليمه الى معالى وزير التربية والتعليم انذاك والعمل كمدرب معتمد للعديد من البرامج التدريبية التى تنظمها الاكاديمية المهنية للمعلم سواء فى مجال التخصص ( رياضيات) ، او فى المجال التربوى العام والتى تهدف للتنمية المهنية للمعلمين .

وفي خارج جمهورية مصر العربية، حصلت إيناس عبد الخالق علي بعثة تدريبية خارجية متكاملة بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة (انجلترا) عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس ، وذلك كعضو مرشح من وزارة التربية والتعليم المصرية وعملت مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس سابقا باحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية والمنسق التنفيذى للدبلوم العام التربوى باحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية سابقا .

بالاضافة الي المشاركة في العديد من الحلقات العلمية وورش عمل تدريبية و مؤتمرات علمية باحدى جامعات المملكة العربية السعودية تتعلق بكل مما يلى :

الجودة الشاملة فى التدريس

وقاعدة البيانات التربوية والخدمات المتاحة بها وكيفية البحث فيها Eduesearch واستراتيجيات تقويم الطلاب والامتحانات واستراتيجيات التعليم والتعلم والقيام بالاشراف الداخلى علي طلبة التربية العملية للفرقة الثالثة و الفرقة الرابعة والدبلوم المهنى تخصصات ( رياضيات وحاسب ألي ) ببعض مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

ونالت العديد من التكريمات منها

المعلم المتميز على مستوى محافظة دمياط 2009 وشهادات تقدير من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة وشهادة تقدير من مجلس علماء ومبدعى العرب بجمهورية مصر العربية و شهادات تقدير من كلية التربية جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية و شهادة تقدير ودرع من نقابة المعلمين بدمياط.