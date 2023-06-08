حلمي النمنم: الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الصحفية والثقافية

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن الإخوان بدأوا اختراق النخب من السبعينيات، وبدأوا يسيطرون عليها بعد توليهم الحكم، وفوجئت عام 2009 أن لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة عقد مؤتمر لمناقشة حرية الرأي والتعبير، وبين المتحدثين عدد من الإخوان مثل عصام العريان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" ، أنه التقى العريان في المؤتمر،وسأله كيف تتحدث عن حرية التعبير والجماعة لم تصدر بيانا لإدانة اغتيال فرج فودة حتى الآن، بل إن المرشد تقريبا أيد عملية الاغتيال.

"تفطيس" المؤسسات الصحفية

وتابع أنه بعد وصولهم للحكم بدأوا في عملية "تفطيس" المؤسسات الصحفية والثقافية، عن طريق وضع أسماء ضعيفة على رأس هذه المؤسسات، واختاروا وزيرا عدوانيا غير مثقف قضى 21 عاما في تحضير الماجستير فقط ليكون وزيرا على المثقفين.