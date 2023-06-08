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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة القادمة.. خالد جلال يفتتح عرض "بوسطة"

صدى البلد

يفتتح خالد جلال مساء الجمعه القادمة على مسرح جامعه مصر عرض بوسطة.

 العرض الثاني من سلسلة عروض ( خالد جلال استوديو )، بعد عرض ألف عيله و عيله " السنة السابقة.

"بوسطة" صياغة وإخراج /خالد جلال - مخرج منفذ / علا فهمي - ديكور /مهندس عمرو عبدالله - تمثيل /مجموعة من الطلبة الموهوبين (خالد جلال استوديو). 

خالد جلال يفتتح العرض المسرحى «ستوكمان» على مسرح الغد بالعجوزة

خالد جلال يفتتح عرض "ستوكمان" على مسرح الغد بالعجوزة

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "باب عشق"، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز علي جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام  بعد العرض المسرحى "بيت روز" .

 

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