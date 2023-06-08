"العرابي" يؤكد أهمية اعتماد القارة الإفريقية علي نفسها في التبادل التجاري والاقتصادي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على أهمية جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفريقية، ومشاركته في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

العرابي:جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية هدفها تعزيز التعاون الإقتصادي



وقال "العرابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي.

وذكر محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن التنمية هي المكسب الرئيسي لمصر في القارة الإفريقية، وهذا هو المدخل الذي يعزز العلاقات بين الشعوب، ويشع مصر في الريادة بالقارة الإفريقية، وهذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل في المرحلة المقبلة.

العرابي:

وواصل "العرابي":"سنحاول الوصول لمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري لأعلى مستوى، ومصر كان لها الريادة في المبادرة الخاصة بالكوميسا، منذ سنوات عديدة".

وشدد "العرابي" ،على ضرورة تطور العلاقات المصرية الإفريقية، وعلاقات التنمية، مؤكدًا أهمية اعتماد القارة الإفريقية على نفسها في التبادل التجاري والاقتصادي