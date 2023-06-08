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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السوبرانو نيفين علوى عن حصولها وسام الفنون بدرجة "فارس": التقدير أمر جيد

صدى البلد

أعربت السوبرانو العالمية نيفين علوبة عن سعادتها الكبيرة بالحصول على وسام الفنون والآداب بدرجة "فارس" من وزارة الثقافة الفرنسية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":" التقدير أمر جيد للفنان وانا سعيدة لهذا الإهتمام، وتلك الجائزة خاصة بالنسبة لي ولها مكانة كبيرة خاصة انه حصل عليها العديد من الكبار مثل نجيب محفوظ وغيره، كما انني اعتبر اول مغنية اوبرا تحصل على هذا الوسام.


فازت السوبرانو المصرية نيفين علوبة بوسام الفنون والآداب الفرنسية برتبة فارس وهي جائزة شرفية فرنسية من وزارة الثقافة في فرنسا للمبدعين، وتتسلم تكريمها الأسبوع المقبل.

أحيا باند "فابريكا" حفلا غنائيا  على مسرح الزمالك ، وتضمن الحفل عرضا مسرحيا مستوحى من عرض "الليلة الكبيرة".

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فريق “فابريكا” تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التى فكرت منذ سنوات فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا، والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

كما قدمت فرقة فابريكا المسرحية، "البؤساء" على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية.

يأتى العرض تحت تدريب وإشراف موسيقي د. نيفين علوبة وإخراج مسرحي محمد ابو الخير في ترجمة خاصة لـ د. سارة عناني الي اللغة المصرية الدارجة مع أوركسترا سينكوب لأول مرة على مسرح الجمهورية، بقيادة المايسترو جورج قلته.

ومسرحية "البؤساء" مستوحاه من قصة الكاتب الكبير: فيكتور هوجو، تأليف وتلحين: ألان بوبيل و كلود ميشيل شونبرج، ترجمة: د. سارة عناني، تدريب واشراف موسيقي : د. نيفين علوبة، اخراج مسرحي: محمد ابو الخير.

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