عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء، خلال زيارة إلى واشنطن، أنّ المملكة المتّحدة ستستضيف هذا العام أول قمّة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل إلى مقاربة مشتركة للدول للحدّ من المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.

وقال سوناك قبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، إنّ "للذكاء الاصطناعي إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكّد من أنه يطوَّر ويُستخدم بطريقة آمنة".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "على مرّ التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً".

نادي اليونسكو بتربية عين شمس ينظم ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

توقعات كبيرة لشركة آبل للمنافسة بقوة في الذكاء الاصطناعي

ومن المتوقّع أن تنظّم القمّة في الخريف وأن تجمع "دولاً ذات توجّهات فكرية متشابهة" من أجل وضع استجابة تنظيمية، وفق متحدّث باسم سوناك، بعد دعوة أطلقتها الشهر الماضي مجموعة السبع في اليابان.

ونفى المتحدّث أن تكون القمّة ترمي إلى موازنة جهود استكشاف الذكاء الاصطناعي لغايات استبدادية كتلك التي لدى الصين وروسيا، وفقا لقوله.

وقال سوناك "أعتقد أنّ علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي لأنّ الوقائع تثبت ذلك".

بريطانيا ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

موضوعات متعلقة

المنتدى الإعلامي المصري العماني.. تطوير التعاون والتثقيف لمواجهة الذكاء الاصطناعي

طلب إحاطة لـ وزير التعليم بشأن إضافة مناهج لتدريس الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

أمريكا .. ترامب يخضع للتحقيق الجنائي بسبب وثائق سرية

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: الزموا منازلكم

هاني شنودة: قدمت 12 فيلما لعادل إمام|فيديو

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 15 حبة ترمس كل يوم.. ولن تتوقع ما سيحدث

للرجال فقط.. تعرف على فوائد جذور الماكا

مليونير يثير الجدل بتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.. اعرف القصة

هؤلاء الممنوعون من تناول المشمش نهائيا.. تعرف عليهم

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ