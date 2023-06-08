نصائح لطلاب الثانوية العامة للتغلب على الخوف والتوتر قبل الامتحانات

قدم الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية والإجتماعية، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 للتغلب على الخوف والتوتر قبل الامتحانات، قائلا: إنه يجب عدم الإلحاح على الطالب فى المذاكرة أو قول بعض الكلمات السلبية له، وبالتالي لا يستطيع التركيز على ما قام بمراجعته.

وأضاف الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية والإجتماعية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: أحيانا ندخل من الإمتحان منعرفش نحل حاجة أو نفتكر.. ونخرج منه نفتكر وهذا نتيجة التوتر بسبب رهبة الإمتحان".

وتابع الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية والإجتماعية، أنه من أجل عدم توتر الطالب عند الإمتحان، يجب أن يكون مذاكر جيدا، معقبا: “بعد المذاكرة كويس يجب أن يأخذ الطالب فترات للراحة قبل الامتحان الصبح.. قائلا : خدلك وقت بريك”.