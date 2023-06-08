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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان المحافظات

العاصفة
العاصفة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ ساعات الليل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وكان هناك أمطار رعدية ولكن خفيفة في أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، واليوم ستكون ذروة الحالة.

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وأضاف "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "هناك منخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية، بالإضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أول عنصر سيكون معها هو ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، لأن الكتل مع المنخفض الجوي ستكون جنوبية غربية، وهي صحراوية تؤدي إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وأكدت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد ستكون 45 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية، وسنشهد اليوم أيضا نشاطا للرياح سرعاته بين 35 إلى 45 كم على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية وسيكون مثيرا للرمال والأتربة".

وأوضحت: "من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية وبعض الأماكن الأخرى من محافظات شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار خفيفة ورعدية إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد".
 

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