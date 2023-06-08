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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الطلائع بالدوري اليوم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب عبد الرحمن مجدي مهاجم الفريق، لعدم الجاهزية، كما يغيب كل من إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد بيومي، صالح جمعة، مروان حمدي، محمد عبد السميع، عمر الوحش لأسباب فنية.

وضمت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع اليوم كلا من :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

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