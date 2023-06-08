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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على المستندات المطلوبة لتظلمات حصص بورسعيد الاستيرادية

محمد سعده رئيس غرفة
محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية

أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، عن فتح باب تلقي تظلمات أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوف التعامل عليها، وذلك لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الأحد 11 يونيو حتى نهاية عمل يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أنه سيجرى بحث وفحص الطلبات لمدة 15 يوم عمل من 3 يوليو إلى 25 يوليو 2023، وإعداد وعرض التقرير النهائي يوم 30 يوليو المقبل، أما بالنسبة لباقي التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فجاري استكمال المناقشات للوصول إلى آليات التنفيذ الأنسب لها.

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وأوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن المستندات المطلوبة هي: طلب التظلم، وصورة بطاقة الرقم القومي، مستخرج رسمي لسجل تجاري، بطاقة ضريبية مميكنة أو وثيقة ضريبية مؤقتة سارية، مستخرج رسمي للقيد العائلي للطالب لمواليد خارج بورسعيد، وفي حالة مواليد خارج بورسعيد - (أب - أم) مواليد بورسعيد - يُقدم مستخرج رسمي للقيد العائلي لوالد الطالب، شهادة بيانات من الغرفة التجارية، وصحيفة حالة جنائية سارية لمقدم الطلب، كما أنه على مقدم الطلب إرفاق المستندات الداعمة لطلبه وتثبت أحقيته في الطلب المقدم، وإثبات إقامته وعمله بمدينة بورسعيد لمدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ تخصيص الحصة الاستيرادية طبقا لقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007 بتعريف من هم أبناء بورسعيد.

 

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