كارثة.. تفجير سد كاخوفكا حرك مئات الألغام ويهدد آلاف المدنيين

قال الصليب الأحمر إن ضرب سد كاخوفكا تسبب في اقتلاع و تحرك ألغام في اتجاه مجرى النهر من السد عبر مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا قد تشكل خطرا جسيما على المدنيين لعقود مقبلة.

وانهار جزء من سد كاخوفكا الضخم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية، مما أدى إلى فيضانات في مساحات شاسعة من منطقة حرب وتهديد حياة عشرات الآلاف وسلامتهم، حسبما نقلت رويترز.

و جرفت مياه الفيضان عددا لا يحصى من الألغام الأرضية التي زرعت خلال الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 15 شهرا ولا أحد يعرف مكانها.

وقال إريك تولفسن رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر “من قبل كنا نعرف أين توجد المخاطر. الآن لا نعرف. كل ما نعرفه هو أنها في مكان ما صوب المصب”.

وأضاف تولفسن: “نشعر بالرعب عندما نشاهد الأخبار الواردة”، مضيفا أن ألغاما من الحرب العالمية الثانية عثر عليها تحت الماء في الدنمارك عام 2015 وكانت لا تزال نشطة.