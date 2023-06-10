قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

تصدرت قصة مدون أردني محركات البحث جوجل بسبب مبادرة قام بها مع شاب مصري لمساعدته في لم شمله بوالدته والذي فرقتهما الظروف لمدة 15 عاما دون أي تواصل بينهما .

اردني ينجح في لم شمل اسرة مصرية

القصة بدأت عندما فقد الشاب المصري الاتصال بوالدته بسبب ظروف صعبة مر بها منعته أيضا من النزول إلى مصر، فيما أصيبت والدته بأمراض أوقفتها عن التواصل معه.

لجأ الشاب المصري ويدعى محمد، للمدون الأردني مهند صندوقة، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، قصة الشاب المصري ووالدته، بعدما قام بجهود مستمرة للتواصل معها ولم شملهما في الأردن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: