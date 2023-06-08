محظورات الإحرام.. دار الافتاء تحذر من المخالفات أثناء الحج والعمرة

كلمة المحظورات تعني الممنوعات وتعني أن الإنسان بمجرد دخوله في النسك تصير بعض الأشياء ممنوعة ومحرمة عليه، وذلك لأن الحج مدرسة إيمانية تربوية يتربى المسلم فيها على كبح جماح النفس، فيحرم على المحرم عقد النكاح، الجماع ومقدمات الجماع، حلق الرأس أو تقليم الأظافر، وضع الطيب أو لبس المخيط، أو أن يقتل صيد البر أو يشارك في قتله أو يأكل من صيده.

وحذرت دار الافتاء المصرية، من وقوع الحاجُّ والمعتمر في المخالفات الشرعية والممارسات الخاطئة التي يتهاون بها كثير من الناس حتى يسلم حجك من المغرم والمأثم.

محظورات الإحرام

وقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

1-تغطية الرأس

2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد

3-قصّ الأظافر

4-استخدم الطيب والروائح العطرية

5-مخالطة الزوجة

6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة

7-لبس المخيط

8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم

9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.