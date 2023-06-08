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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين "أكديما" والقابضة القطرية لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، يرافقه اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، عددًا من أجنحة بعض العارضين لمستشفيات وشركات الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلية والدولية، وذلك من المشاركين بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.

حرص الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الجولة، على تفقد الأجنحة الخاصة بتصنيع الأطراف الصناعية لمختلف الشركات المصرية، والروسية، واليابانية، والتعرف على النماذج المعروضة من هذه الصناعات الطبية الحديثة، حيث أشاد بجودتها المُطورة، بالإضافة إلى تفقده اجنحة شركات الدواء الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن هذا المعرض يمثل فرصة قوية لتبادل الخبرات بالمجال الصحي بين مصر ومختلف الدول المشاركة والتي يبلغ عدها أكثر من 90 دولة، فضلًا عن كونه منصة هامة لجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وكذلك الترويج للسياحة العلاجية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، شاهد عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة حول إنجازات الدولة المصرية بعدد من المبادرات الصحة العامة (تحت شعار 100مليون صحة) بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتسليط الضوء على التعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان، وشركات القطاع الخاص، المتخصصة في الصناعات الطبية والدوائية، حيث أشاد الوزير، بجودة التنظيم والإدارة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع على راس اولوياتها الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري، فضلًا عن التزامها بتوفير الدعم الصحي لكافة دول القارة الإفريقية.

وعلى هامش جولته التفقدية، أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية لصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وشركة أعمال القابضة القطرية، وذلك بهدف التنسيق والتشارك بين الجانبين بمجال تصنيع ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية والترويج للمنتج المحلي من الدواء المصري بدولة قطر، مؤكدًا ان مصر تمتلك خبرات ومهارات ذات جودة بمجال الصناعات الدوائية، إلى جانب قدرتها على تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتج الدوائي المحلي.

وقع البروتوكول من طرف "أكديما" الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية لصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن الجانب القطري الدكتور شريف شحاتة المدير التنفيذي لقطاع التجارة بالشركة.

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