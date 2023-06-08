صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين و500 لأصحاب الأجر اليومي بجامعة المنيا

وافق الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة تقديراً لمجهوداتهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصماً من أرصدة صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، وكذلك صرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي المتواجدين علي رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكد د. عصام فرحات أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعياً بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والانجاز.