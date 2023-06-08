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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرائق كندا.. نيويورك الأمريكية على رأس قائمة المدن الأكثر تلوثًا بالعالم

نيويورك
نيويورك

استعادت مدينة نيويورك موقعها على رأس قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم، متفوقة على الوصيفين في فيتنام والهند بتقييم “غير صحي” قدره 184، حسبما أفادت شركة “IQAir” اليوم الخميس.

واشتعلت المئات من حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في العديد من المقاطعات الكندية لمدة أسبوع تقريبًا، مما أدى إلى ملء الهواء عبر شرق الولايات المتحدة بضباب برتقالي بني خانق يتكون من جسيمات خطرة.

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، أن الولاية ستقدم مليون قناع مجاني للمقيمين، اليوم الخميس، رغم أنها شددت على أن “هذا وضع مؤقت، هذا ليس كوفيد”.

كما نصح مسؤولو الصحة في المدينة بعدم ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

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في حين أن هواء نيويورك لا يزال ملوثا وخطيرا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس الأخرى، فقد تحسن الوضع منذ يوم الأربعاء، عندما وصل مؤشر جودة الهواء “AQI” إلى 405، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في المدينة.

ولم تغب وسائل الإعلام المحلية عن سخرية هذا الإنجاز الذي حدث في العطلة الكندية ليوم الهواء النظيف.

ومع ذلك، نظرًا لتغير أنماط الطقس، بدأ الدخان الذي غطى المدينة لعدة أيام في الانجراف نحو المحيط الأطلسي.

نيويورك أمريكا كندا حرائق الغابات

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