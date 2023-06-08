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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| جواهرجي يكشف أفضل طرق شراء الذهب.. فيديو

كريم سليمان جواهرجي
كريم سليمان جواهرجي

قال كريم سليمان مدير التسويق بإحدى كبرى الشركات فى مجال الذهب والمصوغات بوكالة الجواهرجية، إن أسعار الذهب شهدت مرحلة من التذبذب الكبير في المرحلة الأخيرة حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة على مدار اليوم الواحد تصل إلى 100 جنيه في اليوم.

 

سعر تنفيذ شراء الذهب يختلف عن المعلن على الإنترنت

ونصح كريم سلمان خلال حوار مع “صدى البلد" الراغبين في شراء الذهب السؤال عن السعر في أكثر من محل صاغة للحصول على متوسط سعر الجرام الفعلي وعدم الاعتماد على الإنترنت فقط، لافتا إلى أن سعر الذهب يتغير لحظيا ومن ثم فإن سعر التنفيذ عادة ما يختلف عن السعر المعلن على المواقع الإلكترونية.

وأوضح أن محال الصاغة تبيع الذهب لعملائها بنفس السعر المعلن رسميا لسعر الجرام ويشتري محل الذهب نفس الوزن الذي باعه للعميل بنفس سعر شراء العميل، لافتا إلى أن أرباح محلات الذهب تتمثل في المصنعية فقط، مؤكدا أن تجار الذهب لا يضاربون في الذهب وأن الذهب هو رأسمال محلات الصاغة وليست السيولة.

وعن اختلاف قيمة المصنعية بين محل وآخر، أوضح كريم سليمان أن قيمة المصنعية تتحدد وفقا لجودة المصنوع سواء المشغولات الذهبية أو السبائك، مضيفا أن كل محل يحدد قيمة المصنعية أيضا وفقا لمصروفاته وهامش ربحه ومكان تواجده وغيرها من عوامل تحديد المصنعية.

 

الشراء من محل موثوق وشركة ذات اسم ضرورة

ونصح كريم سليمان الراغبين في شراء أي من منتجات الذهب بالشراء من محل موثوق وذو اسم ثم اختيار منتجات شركة موثوقة ومشهرة بهيئة الاستثمار وعدم الانسياق وراء عروض الإنترنت التي تكون وسيلة غش وخداع للمستهلكين، لافتا إلى أهمية اختيار شركة ذات اسم كبير خاصة عند شراء المشغولات ذات الفصوص ليتم إعادة البيع بالفصوص المتضمة المشغول.

وتوقع كريم سليمان عودة أسعار الذهب للصعود مرة أخرى عند مستويات 2900 جنيه و3000 جنيه، منوها أن أسعار الذهب عندما تصل إلى مستويات سعرية جديدة تهدأ قليلا وتعاود اختراق هذه المستويات مرة أخرى.

وأوضح أن ادخار الذهب يجب أن يكون استثمارا طويل الأجل وليس للمضاربة، منوها أن الخاسرين في الذهب هم المضاربون لفترات قصيرة.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على خلفية تراجع الدولار الأمريكي، وسط حذر المستثمرين من استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة والإشارات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر عليه.

أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1945.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 11:26 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 1٪ في الجلسة السابقة.

أسعار الدولار

وانخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، للجلسة الثانية بعيدًا عن أعلى مستوياته في أحد عشر أسبوعًا حيث تباطأ الطلب على الدولار كملاذ آمن بشكل ملحوظ.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25٪ إلى 103.80، مع أعلى مستوى خلال الجلسة عند 104.07، بعد أن خسر 0.1٪ أمس، في ثاني خسارة في ثلاثة أيام على ارتفاع عمليات جني الأرباح في 11 أسبوعًا عند 104.69.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1959.90 دولار.

وقال شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي إن الذهب لم يتم تداوله في أي اتجاه معين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مضيفًا أن شراء البنك المركزي للذهب كان لا بد أن يحافظ على دعم السبائك.

ويرى اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه.

وقال محللون آخرون أيضًا إن الذهب من المرجح أن يكون محدود النطاق قبل قراءة تضخم المستهلك الأمريكي في 13 يونيو واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13-14 يونيو.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في “CMC Markets”، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف قد يؤدي إلى انتعاش الأسعار نحو مستويات 1980 دولارًا.

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