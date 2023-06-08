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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدءا من 1 يوليو.. قرار عاجل من وزارة العمل العمانية يخص الوافدين

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 كشفت صحيفة أثير العمانية عن بدء دخول قرار  إلزام تسجيل عقود العمالة غير العمانية في وزارة العمل الي حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو.


وبينت الصحيفة أن القرار سيتم تطبيقه علي القطاع الخاص والعام والعسكري والأمني وعمال المنازل، مضيفا " ومن يتضمن في عقده تفاصيل غير متوفرة في بيانات العامل؛ لذا يلزم تسجيله إلكترونيا.

وأوضح القرار أن التسجيل يمهد لإلزامية نظام حماية الأجـور، حيث ستتمكـن وزارة العمـل مـن تفعيل البطاقة الشخصية المعززة المقارنة بين الراتب الفعلي مع الراتب بالتصـديق الإلكتروني المذكور في عقد العمل.

كما يتم تسجيل عقـود العمـل الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للـوزارة أو مـراكز خدمات سند.
 

 

القطاع الخاص الوافدين سلطنة عمان عقد العمل وزارة العمل العمانية

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