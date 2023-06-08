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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور 60 ألف متفرج.. تفاصيل حفل استقبال بنزيما بعد انضمامه لاتحاد جدة

بنزيما
بنزيما

كشفت الإعلامية سارة دندراوي، عن تفاصيل استقبال النجم الفرنسي كريم بنزيما، في المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لانتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

 

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وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن بشكل رسمي، عن ضم كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد السابق، ومنتخب فرنسا، وذلك بعدما أعلن النادي الإسباني رحيله بنهاية الموسم المنصرم. 

 

وقالت "دندراوي"، خلال تقديمها برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية " العربية"، إن النجم الفرنسي كريم بنزيما أقلع من مدريد إلى جدة صباح اليوم، بعدما تمت مراسم التوقيع على عقد بينه وبين نادي الاتحاد لـ 3 مواسم. 

 

واستكملت، أنه يوجد حالة من التفاعل الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الاتحاد بعد إعلان انضمام بنزيما، خاصة بعدما نشر النجم الفرنسي صورته بالطائرة متجهًا إلى المملكة العربية السعودية. 

 

وأوضحت، أن حفل تقديم اللاعب كريم بنزيما سيكون مجانيا، وسيتواجد 60 ألف مشجع، من بينهم رابطة الاتحاد، فضلا عن تواجد شعل نارية بالملعب للترحيب باللاعب، وسيُنقل التقديم من خلال قنوات النادي الرسمية، لافتة إلى أن النادي نشر روابط التقديم لحضور حفل استقبال النجم الفرنسي.

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