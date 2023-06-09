دعاء يوم الجمعة للميت.. 5 صيغ مختلفة احرص عليها

يعتبر دعاء يوم الجمعة للميت من الأمور التي تدر الكثير من الحسنات للميت وتزيد من حسناته وتخفف من عذابه، ويُعد دعاء يوم الجمعة للميت من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان القيام بها، فالموت يُعد الحقيقة الوحيدة التي يجمع عليها كل البشر، ولذلك فإن الدعاء للميت يمثل مظهرًا من مظاهر الرحمة والتعاطف والإحسان.



ومن فضل الدعاء للميت يوم الجمعة، أنه يعد بمثابة صدقة جارية للميت، حيث يعتبر الدعاء للميت من الأعمال الصالحة التي يستمر ثوابها بعد وفاته، ويمكن للميت أن يستفيد منها في الآخرة وبالدعاء يجد الميت الراحة والطمأنينة .



وتضمن أدعية الميت يوم الجمعة العديد من الأدعية والأذكار التي تساعد في الدعاء للميت والدعاء بالرحمة والمغفرة له، ومن بين هذه الأدعية:

1- الدعاء بالرحمة والمغفرة للميت، مثل قول "اللهم اغفر لفلان وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

2- الدعاء بالصبر والاحتساب لأهل الميت، والدعاء بأن يجعل الله مصابهم هذا في ميزان حسناتهم، مثل قول "اللهم اجعل ما أصابنا في فلان في ميزان حسناته، وأعنا على ذكره وشكره، وانصرنا على الشيطان وأوليائه".

3- الدعاء بأن يرزق الله الميت الجنة وأن يجعله من أهلها، مثل قول "اللهم ادخل فلان الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واغفر له وارحمه، وأنر قبره، وأجعله روضة من رياض الجنة، واجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره".

ويمكن للمسلمين أيضًا أن يذكروا الله ويقرأوا القرآن ويتصدقوا باسم الميت يوم الجمعة، كما يمكنهم زيارة قبور الأموات

ومن أمثلة أدعية يوم الجمعة للميت اللهم اغفر لحيانا وميتانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

اللهم ارحم موتانا وشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأرزقنا خيرًا منها.

اللهم ارحم والديَّ وأسكنه فسيح جناتك.

اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لأمي وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لجدي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لجدتي وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لأخي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغفر لأختي وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها



دعاء للأموات يوم الجمعة

دعاء للأموات يوم الجمعة، أكد القرآن الكريم على أهمية الدعاء للميت، حيث يقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ * وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".

ويعتبر يوم الجمعة يومًا مميزًا في الشرع الشريف فهو يوم الجماعة ويوم المجتمع ويعد يوم الجمعة أيضًا يومًا مهمًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن دعاء للاموات يوم الجمعة تحتل مكانة خاصة من بين الأعمال المستحبة بوم الجمعة ويستحب أن يدعوا المسلم للميت ويقول اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

-اللَّهُمَّ شفع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

- اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعالّ. اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار. اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.

اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية".

-اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض. اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: "ولمن خاف مقام ربّه جنّتان".



دعاء يوم الجمعة للميت أبي

دعاء يوم الجمعة للميت أبي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لوالدك ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجعل قيامه في ظل عرشه يوم القيامة، وأن يجمعك به في الفردوس الأعلى، وأن يرزقه الثبات والإيمان وحسن الخاتمة.

-اللهم ارحم والدي واغفر له، واسكنه فسيح جناتك.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، ولا تجمعنا به في سوء القعود.

اللهم اجعل الجنة مسكنه والفردوس مثواه.

اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم اجعله في زمرة الأبرار والشهداء.

اللهم اجعل قيامه في ظل عرشك يوم القيامة.

اللهم اغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته.

اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل ميزان حسناته أثقالا في الميزان.

اللهم اجعل حسناته تقضي عن سيئاته وترفع درجاته في الجنة.

اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وتب عليه.

اللهم ارزقه الجنة بغير حساب ولا عذاب.

اللهم اجعل له نوراً يوم القيامة يمشي به إلى الجنة.

اللهم اغفر لوالدتي وابعد عنها العذاب.

اللهم ارحم جميع أموات المسلمين.

اللهم اجعل قبر والدي روضة من رياض الجنة.

اللهم اجعل قبره من أفضل أقبور المسلمين.

