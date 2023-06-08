الإمارات تدين بشدة حادث طعن أطفال بفرنسا

ابرزت وكالة الأنباء الإماراتية وام أدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عدداً من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة في مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

ووفق بيان الخارجية الكويتية؛ فقد أكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما عبرت الوزارة عن تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.