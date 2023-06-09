أخبار السيارات |أرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" موديل 2023.. أسعار جميع سيارات MG في مصر..بأقل سعر للزيرو اشتري هذه السيارة من سوزوكي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم سوزوكي عددًا كبيرًا من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك، والسيدان المدمجة أيضا، ومنها النسخة "ديزاير"، والتي يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات، وبسعر يبدأ من 429.900 جنيه.

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام 2023، إلى جانب تمتعها بقدرات النقل الاوتوماتيكية، ومن بين طرازات الصانع الياباني المخضرم، تقدم شركة ميتسوبيشي نسختها "ميراج" 2023، والتي تعد أرخص سيارة هاتشباك يابانية مقدمة من خلالها بالسوق المصري.

تقدم شركة MG الصينية، باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار السيارة MG 5 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، و 50 ألف جنيه للنسخة MG 6.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، ويضم سوق السيارات المستعملة العديد من الخيارات المناسبة.

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت هناك، عن نسختها الجديدة تيجو 9 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تتوافر عبر نسختين الاولى ذات 5 مقاعد، والثانية تصل إلى 7 مقاعد.

شهدت قائمة سيارات BMW المقدمة في السوق المحلي، زيادات سعرية خلال الايام القلية الماضية، شملت النسخة "SERIES 2" i218 موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بجميع فئاتها المطروحة، بقيمة تراوحت بين 300 ألف و 330 ألف جنيه.

كشفت شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات السويدية، عن نسختها الجديدة EX30 والتي تنتمي إلى الطرازات الكهربائية، مع ظهورها بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية SUV، وتأتي هذه النسخة بالعديد من التجهيزات القوية والتي تجعلها اصغر واسعر سيارة تقدمها VOLVO.

تقدم شركة مرسيدس العديد من الطرازات المتنوعة، منها النسخةAMG GT63، والتي ظهرت باطلالة جديدة تتسم بالقوة والطابع الرياضي، بعد أن حصلت على حزمة من الترقيات المقدمة من شركة Renntech المتخصصة في مجال تعديل السيارات.

شهدت اسعار طرازات شركة جاك الصينية المقدمة في مصر، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الفئات، ومنها النسخة JS4 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 40 ألف جنيه.