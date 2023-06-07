أسعار جاك JS3 الجديدة في الأسواق

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك في مصر عن زيادات أسعار طراز JS3موديل 2022 خلال بداية شهر يونيو الحالى ، بعد الزيادات الاخيرة التى شهدتها فى مايو الماضى .
أوضح وكيل جاك ، أن السيارة JS3 موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 40 ألف جنيه .
وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.
تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT ، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .
وتأتي السيارة جاك JS3موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.
وتضم السيارة للسيارة جاك JS3موديل 2022 ، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.
أما عن اسعار السيارة جاك JS3موديل 2022 الجديدة ، فتاتى بفئة سعرية واحدة سمارت بسعر 719.900 ألف جنيه بدلاً من 679.900 ألف جنيه .