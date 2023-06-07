أسعار جاك JS3 الجديدة في الأسواق

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك في مصر عن زيادات أسعار طراز JS3موديل 2022 خلال بداية شهر يونيو الحالى ، بعد الزيادات الاخيرة التى شهدتها فى مايو الماضى .

جاك JS3 موديل 2022

أوضح وكيل جاك ، أن السيارة JS3 موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 40 ألف جنيه .

وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

جاك JS3 موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT ، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

جاك JS3 موديل 2022

وتأتي السيارة جاك JS3موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.

وتضم السيارة للسيارة جاك JS3موديل 2022 ، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.

جاك JS3 موديل 2022

أما عن اسعار السيارة جاك JS3موديل 2022 الجديدة ، فتاتى بفئة سعرية واحدة سمارت بسعر 719.900 ألف جنيه بدلاً من 679.900 ألف جنيه .