بيجو تخطر موزعيها بالأسعار الجديدة لـ السيدان 301 |تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر عن زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

بيجو 301 موديل 2023

وأوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية، وتمت زيادة سعرها 40 ألف جنيه .

وتقدم السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

بيجو 301 موديل 2023

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لترات.

بيجو 301 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

بيجو 301 موديل 2023

أما عن أسعار بيجو 301 الجديدة

- فئة أكتيف بسعر 664.990 ألف بدلاً من 624.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة أللور بسعر 694.990 ألف جنيه بدلاً من 654.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.