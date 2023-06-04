بيجو تخطر موزعيها بالأسعار الجديدة لـ السيدان 301 |تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر عن زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .
وأوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية، وتمت زيادة سعرها 40 ألف جنيه .
وتقدم السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.
وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لترات.
وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.
أما عن أسعار بيجو 301 الجديدة
- فئة أكتيف بسعر 664.990 ألف بدلاً من 624.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
- فئة أللور بسعر 694.990 ألف جنيه بدلاً من 654.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.